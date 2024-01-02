В Красноярском крае девочка погибла после падения на неё телевизора

19:59, 02 января 2024, ПАИ

Двухлетняя девочка погибла после того, как на неё упал телевизор в Лесосибирске Красноярского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Установлено, что днём 1 января девочка находилась дома с 22-летней матерью и играла в большой комнате, где на неустойчивой тумбе стоял телевизор. В какой-то момент девушка пошла на кухню за соком для ребёнка, после чего услышала грохот. Прибежав в комнату, она увидела, что телевизор свален на пол, а рядом лежит тумба, под которой находится её дочь без признаков жизни.

Прибывшие врачи констатировали смерть ребёнка.

Семья на профилактическом учёте не состоит. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что двое детей провалились под лёд в Тверской области, семилетняя девочка утонула. Кроме того, в Саратовской области в новогоднюю ночь нашли тело 14-летнего подростка. Отмечалось также, что двум детям в Санкт-Петербурге в лицо попали петарды.

Напомним, в Порховском районе Псковской области пропала 11-летняя девочка. Последний раз её видели 1 января.

Сообщалось также, что в Москве начнут производить видеоларингоскопы для операций под общим наркозом.