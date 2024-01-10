Строительный эксперт Фёдор Васильев дал рекомендации по утилизации новогодней ели

13:17, 10 января 2024, ПАИ

Что делать с живой новогодней елью после окончания праздников, рассказал эксперт по строительным материалам Фёдор Васильев, пишет газета «Известия».

Живую ель нельзя просто оставить рядом с мусорным контейнером, это повлечет за собой штраф. Ель считается крупногабаритным мусором, который нужно оставлять на специальных площадках. Чтобы проблем не возникло, дерево необходимо распилить, связать поленья между собой и только тогда поместить в бак.

Однако избавиться от ели можно с пользой. Например, распилить на дрова для дачной печи или мангала. Также в некоторых крупных городах работают пункты приёма живых елей, проходят акции по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев. Ели перерабатываются в щепу, которая используется для производства бумаги или топлива, идёт на удобрение почвы в парках или в качестве подстилок либо корма для животных (например, в зоопарках), уточнил специалист.

Ранее сообщалось, что новогодние праздники в Псковской области прошли без нарушений общественного порядка.