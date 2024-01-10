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Культура

Более пяти тысяч зрителей посетили Псковскую областную филармонию в новогодние праздники

Более пяти тысяч зрителей посетили крупные показы в Псковской областной филармонии в новогодние праздники. Об этом сообщила руководитель культурного учреждения Марина Николаева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 10 января.

Более пяти тысяч зрителей посетили Псковскую областную филармонию в новогодние праздники. Фото: ПАИ

«Жители города и гости всегда стремятся посмотреть балет «Щелкунчик», в этом году это не стало исключением», – отметила Марина Николаева.

За новогодние праздники в 2024 году состоялось три показа балета, каждый из которых собрал полные залы гостей, уточнила она.

На фото Марина Николаева. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

Кроме того, псковичи смогли дважды увидеть программу «Сказка с оркестром в Новый год: «Спящая красавица», во время этих показов концертный зал также был заполнен посетителями, рассказала Марина Николаева.

Также псковичи посетили музыкально-хореографическую постановку «Ванька-мечтатель». По словам директора филармонии, проект получился интересным. «У нас вышла сказка, в которой были заняты профессиональные артисты, коллективы «Псков», фольклорный ансамбль «Уграда» и театр танца «Русские узоры». Собрать это в одно действо – большая работа. Спасибо всем руководителям коллективов за это», – заключила Марина Николаева.

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