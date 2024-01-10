В Псковской области ликвидировано восемь несанкционированных свалок

13:54, 10 января 2024, ПАИ

С начала 2023 года в Псковской области было ликвидировано восемь несанкционированных свалок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Свалки обнаружены в Великолукском, Печорском, Порховском и Псковском районах Псковской области. Всего с начала года было зарегистрировано 13 несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения. Общая площадь составила 1,72 гектара земли.

Специалисты ведомства провели 589 контрольных (надзорных) мероприятий для оценки соблюдения обязательных требований в отношении земель сельхозназначения. Сотрудники Россельхознадзора зафиксировали факты ликвидации восьми несанкционированных свалок отходов производства и потребления, расположенных на земельных участках сельскохозяйственного назначения Псковской области на общей площади 0,21 гектара.

Собственникам сельхозземель, на которых были обнаружены свалки, объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства с предложением их устранить и принять меры, направленные на вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот.

Напомним также, региональный Россельхознадзор вынес более 330 предостережений псковичам за заросшие сорняками земли сельхозназначения.