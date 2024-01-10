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Общество

Директор областной филармонии прокомментировала вопрос о конкуренции концертных площадок Пскова

Как приезжающие в Псков коллективы выбирают площадку для мероприятий и есть ли конкуренция между учреждениями культуры в городе в этих ситуациях, рассказала директор Псковской областной филармонии Марина Николаева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 10 января.

Директор областной филармонии прокомментировала вопрос о конкуренции концертных площадок Пскова. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Выбор за коллективом. У каждого из них есть технические требования, которые подходят им наибольшим образом. Они изначально смотрят на сайтах учреждений, какие есть технические параметры той или ной площадки, какой размер зала, какое есть оборудование. В данном случае выбор остаётся за теми, кто приезжает к нам. Тут мы не вступаем в какие-то конкурентные отношения с другими учреждениями культуры за приезжающие коллективы. Я думаю, что их на всех хватит – в Пскове достаточно большой выбор», – сказала Марина Николаева.

Кроме того, она ответила на вопрос о материально-технической базе филармонии и предстоящих ремонтах. «Проблемы осознанны и очевидны. Здание БКЗ достаточно старое и несомненно нуждается и в капитальном, и в точечном ремонте, но это вопрос будущего. Если в этом направлении появятся изменения, то мы о них скажем», – заключила директор Псковской областной филармонии.

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