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Фигурист Илья Авербух побывал в Псковском музее

10 января после лекции в Псковском техлицее российский фигурист Илья Авербух побывал в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фигурист Илья Авербух побывал в Псковском музее. Фото музея

Вместе с музейщиками он прошелся по залам Картинной галереи и главного здания музея, познакомившись с основными экспозициями, на которых представлены легендарные сокровища из фондовых коллекций. Сопровождала гостя генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Она провела экскурсию по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова», рассказывающей об истории Псковской земли, ее ремеслах, торговле, войнах, о культуре и искусстве псковитян. Илья Авербух увидел иконопись, художественное серебро, археологию и посуду, которые ярко демонстрируют все многообразие жизни древних обитателей Псковского края. После этого гостю показали Картинную галерею, где представлено более 300 художественных произведений русских художников, отражающих историю искусства России за четыре столетия.

Фото музея

«Я очень впечатлен коллекциями Псковского музея и проведенной экскурсией. Благодарю Светлану Евгеньевну! Жаль, что сейчас недостаточно времени, чтобы посмотреть все. Думаю, нужно будет обязательно еще раз приехать в Псков, но уже в спокойной обстановке и со всей семьей, чтобы без спешки пройтись по музею и увидеть все экспонаты», – сказал Илья Авербух.

Светлана Мельникова поблагодарила гостя за то, что нашел возможность посетить музей, несмотря на плотный график, и подчеркнула, что музейщики будут рады вновь принять гостей.

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