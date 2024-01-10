Почти на четверть построен федеральный детский центр отдыха в Псковской области

17:29, 10 января 2024, ПАИ

Почти на четверть построен Всероссийский центр детского отдыха на берегу Калацкого озера в Печорском районе. Об этом сообщается в группе Военно-строительной компании Министерства обороны РФ в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас на площадке в круглосуточном режиме трудятся 123 человека, а также привлечено 29 единиц техники.

«Выполнили монтаж металлоконструкций, бетонирование стен и колонн первых этажей культурно-досугового центра и спального корпуса. Все работы ведём параллельно. Строительная готовность объекта – 23 %, идём в графике», – рассказал военный строитель Дамир Гильфанов.

Строительство центра планируется завершить во втором квартале 2024 года. За одну смену в центре смогут отдохнуть до 300 ребят с 5-го по 11-й классы.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что это фактически первый в новейшей истории проект строительства нового федерального детского центра после масштабной реновации Артека.