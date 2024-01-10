Пушкиногорцев просят не парковаться на одной из улиц из-за уборки снега

18:44, 10 января 2024, ПАИ

Пушкиногорцев просят убрать припаркованные автомобили с одной из улиц посёлка завтра, 11 января, из-за уборки снега, сообщила в своём Telegram-канале глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

«Уважаемые автовладельцы многоквартирных домов № 10, 12 и 14 по улице Ленина, сотрудники детского сада «Сказка» и СОШ имени Пушкина! Завтра, 11 января, с 10:00 будет производиться расчистка от снега дороги, ведущей к СОШ имени Пушкина от магазина «Пятёрочка» и территорий, прилегающих к детскому саду «Сказка» и СОШ имени Пушкина. Убедительная просьба убрать припаркованные автомобили, чтобы провести более качественную уборку территорий от снега», – написала Оксана Филиппова.

Ранее сообщалось, что 11 января в Псковской области ожидается метель и до -2 градусов.