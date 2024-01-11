Шоперы по мотивам полотен Шагала и Айвазовского из своей коллекции выпустил Псковский музей

12:52, 11 января 2024, ПАИ

Сумки-шоперы по мотивам полотен из картинной галереи выпустил Псковский музей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

«Теперь после посещения музея вы сможете приобрести сувенир, который будет напоминать вам о приятно проведенном времени. В коллекции представлено пять видов сумок: «Алтай. Немые громады» А. О. Никулин, 1910-е годы; «Новый Иерусалим» А. В. Лентулов, 1917 год; «Черные любовники» М. З. Шагал, 1914-1915 год; «Торопчанка с цветком» неизвестный художник, XIX век; «Прибой у скалистого берега» И. К. Айвазовский, 1889 год».

Цены можно уточнить здесь: https://vk.com/market-132819181?w=product-132819181_8117704.

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Ранее в эфире радио «Серебряный дождь» в Пскове гендиректор Псковского музея Светлана Мельникова рассказала, что самыми популярными сувенирами Псковского музея стали шейные платки с картиной Шагала «Чёрные любовники» и крокодил-трансформер.