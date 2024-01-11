Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Шоперы по мотивам полотен Шагала и Айвазовского из своей коллекции выпустил Псковский музей

Сумки-шоперы по мотивам полотен из картинной галереи выпустил Псковский музей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Здесь и далее фото пресс-службы Псковского музея

«Теперь после посещения музея вы сможете приобрести сувенир, который будет напоминать вам о приятно проведенном времени. В коллекции представлено пять видов сумок: «Алтай. Немые громады» А. О. Никулин, 1910-е годы; «Новый Иерусалим» А. В. Лентулов, 1917 год; «Черные любовники» М. З. Шагал, 1914-1915 год; «Торопчанка с цветком» неизвестный художник, XIX век; «Прибой у скалистого берега» И. К. Айвазовский, 1889 год».

Цены можно уточнить здесь: https://vk.com/market-132819181?w=product-132819181_8117704.

Ранее в эфире радио «Серебряный дождь» в Пскове гендиректор Псковского музея Светлана Мельникова рассказала, что самыми популярными сувенирами Псковского музея стали шейные платки с картиной Шагала «Чёрные любовники» и крокодил-трансформер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 января 2024

Пациенту с пулевыми ранениями спасли жизнь в Псковской областной больнице
11 января 2024

В Полистовском заповеднике появятся новые фотоловушки
11 января 2024

Бобр вышел на прогулку посреди Пушкинских Гор
11 января 2024

Электроснабжение восстановили в Плюсском районе
11 января 2024

Умер артист Юрий Соломин
11 января 2024

Сотрудники избиркома исполнили новогоднюю мечту 16-летней девушки из Печорского района
11 января 2024

Шоперы по мотивам полотен Шагала и Айвазовского из своей коллекции выпустил Псковский музей
11 января 2024

«Почта России» бесплатно доставит 500 открыток из Псковского театра

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...