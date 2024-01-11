Волейбольный турнир «Старый Новый год» стартует в Пскове

14:27, 11 января 2024, ПАИ

Турнир по волейболу «Старый Новый год» среди юношей 2010-2011 годов рождения пройдёт в Пскове с 11 по 14 января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Пскова Сергей Иванов.

В соревнованиях примут участие две команды спортшколы «Бригантина», волейболисты из Себежа, а также гости из Санкт-Петербурга и Мурманска. Коллективы сыграют между собой в круг. Также помимо соревновательных встреч пройдёт несколько товарищеских матчей.

Отметим, что для воспитанников спортшколы «Бригантина» 2011 года рождения – это первый турнир в рамках подготовки к полуфиналу первенства России, который состоится в апреле.

Напомним, что право выступить в полуфинале первенства России псковичи заполучили на первенстве Северо-Западного федерального округа в Вологде, где они стали чемпионами.

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