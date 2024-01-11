Выставка с фотографиями себежской флоры и фауны открылась в районной библиотеке

15:51, 11 января 2024, ПАИ

Книжно-иллюстративная выставка «Дивный подарок природы – Национальный парк «Себежский» открылась ко Дню заповедников и национальных парков в Себежской центральной районной библиотеке имени И. А. Бунина. Об этом сообщается в газете «Призыв».

«На выставке представлены фото флоры и фауны Себежского района, научные труды работников парка, карты заповедных мест. Посетители библиотеки могут познакомиться с данной выставкой и узнать много нового и интересного о представителях животного и растительного мира Себежского края», – рассказали работники библиотеки.

Напомним, День заповедников и национальных парков отмечают сегодня в России.