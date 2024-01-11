Выставка с фотографиями себежской флоры и фауны открылась в районной библиотеке
Книжно-иллюстративная выставка «Дивный подарок природы – Национальный парк «Себежский» открылась ко Дню заповедников и национальных парков в Себежской центральной районной библиотеке имени И. А. Бунина. Об этом сообщается в газете «Призыв».
«На выставке представлены фото флоры и фауны Себежского района, научные труды работников парка, карты заповедных мест. Посетители библиотеки могут познакомиться с данной выставкой и узнать много нового и интересного о представителях животного и растительного мира Себежского края», – рассказали работники библиотеки.
Напомним, День заповедников и национальных парков отмечают сегодня в России.
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