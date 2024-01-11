Главный тренер Игорь Васильев рассказал о планах ФК «Псков» на предстоящий сезон

15:48, 11 января 2024, ПАИ

Главный тренер футбольного клуба «Псков» Игорь Васильев поделился с корреспондентом ПАИ планами на предстоящий сезон.

– Сколько футболистов 2006 года рождения, которые в прошлом году играли в юношеской футбольной лиге, пополнят состав основной команды и какие изменения произошли в старом составе?

– Мы хотели привлечь всех в основную команду. На первую тренировку пришло семь новых ребят. Кого-то не было по объективным причинам. Человек на десять мы точно рассчитываем. Из старого состава осталось 13 человек. Ушли проходить срочную службу в армии Всеволод Фёдоров и Михаил Севастьянов. Вернулся в состав Александр Савельев, хочет играть – будет играть. Сколько ребят осталось 2006 года рождения – мы рассчитываем на всех.

– В каких соревнованиях клуб планирует поучаствовать в этом сезоне?

– Мы подтвердили своё участие в турнире на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Поедем туда обязательно. Хотим туда взять побольше ребят 2006 года рождения, чтобы все поиграли. Нам там не важен результат. Важно новых игроков внедрить в команду. Дальше пока неизвестно. Будем участвовать в чемпионате и Кубке Псковской области и традиционно в чемпионате Северо-Западного федерального округа. По Кубку России ещё рано говорить. Будем стараться участвовать во всех возможных турнирах.

– Как вам состав участников турнира на призы полпреда в этом году?

– В принципе нет особых отличий от прошлых турниров. По поводу медийной команды неизвестно, что это будет за команда. Посмотрим, конечно. Значит будут болельщики, момент интересный, что-то новое.

– Как сейчас обстоят дела с тренировками?

– По тренировочному процессу есть вопросы из-за погоды. Поля то тают, то сразу замерзают. Мы начинаем плавно – пробежки и тренажёрный зал. Поле обещают чистить на стадионе «Локомотив», но какого качества оно будет, всё равно непонятно. А на манеже «Хет-трик» время, к сожалению, только утром. Но будем пытаться и туда. Мы хотим, чтобы хотя бы пару дней в неделю у нас был манеж. На следующей неделе мы будем переходить на ежедневный режим. Многие ребята участвуют ещё в мини-футбольных турнирах по выходным. Их тоже не хочется отрывать от своих друзей. Но с февраля уже этого не будет. Будем готовиться конкретно к турниру.

– Тренер по селекционной работе ФК «Псков» Игорь Сурин упоминал, что до турнира на призы полпреда хотелось бы провести контрольный матч в петербургском манеже. С кем хотите договориться на проведение такого матча?

– Это может быть или СШОР «Зенит» в их тренировочное время, либо, возможно, с мурманским «Севером». Мы пока только начали. Будем ещё созваниваться. Нам хотелось бы сыграть, но здесь зависит не от нас.

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