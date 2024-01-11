Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Интерес к старому Новому году у россиян снижается

Интерес к празднованию старого Нового года снизился у россиян, результаты опроса опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В этом году отмечать старый Новый год планируют чуть больше половины россиян (58%, с 2009 года этот показатель снизился на 9%). Сохраняют традицию празднования люди старше 60 лет (66%) и сельские жители (64%). Не поддерживают праздник в основном москвичи (48%) и молодежь до 35 лет (46-48%).

38% опрошенных не знают, почему в России отмечают старый Новый год. Две трети россиян не считают нужным делать старый Новый год официальным выходным днем. Однако эту идею особенно поддержали жители Дальневосточного округа (48%), а на Северо-Западе «за» высказались лишь 15%.

Ранее сообщалось, что каждый четвёртый россиянин склонен доверять другим людям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 января 2024

Олег Брячак поставил подпись в поддержку Владимира Путина
11 января 2024

На стенде Псковской области в рамках выставки «Россия» поддержали Белгородчину
11 января 2024

Более 71 тысячи блинов испекли в блинной в Изборском музее-заповеднике
11 января 2024

Знаменитые медведицы Фасолинка и Горошинка залегли в свои берлоги
11 января 2024

Строительством пешеходного моста через реку Пскову займётся компания «Балтийский берег»
11 января 2024

В Псковском планетарии открыли чёрную дыру
11 января 2024

Михаил Ведерников дал совет школе креативных индустрий в Пскове
11 января 2024

Полистовский заповедник отметит 30-летие

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...