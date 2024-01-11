Интерес к старому Новому году у россиян снижается

16:11, 11 января 2024, ПАИ

Интерес к празднованию старого Нового года снизился у россиян, результаты опроса опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В этом году отмечать старый Новый год планируют чуть больше половины россиян (58%, с 2009 года этот показатель снизился на 9%). Сохраняют традицию празднования люди старше 60 лет (66%) и сельские жители (64%). Не поддерживают праздник в основном москвичи (48%) и молодежь до 35 лет (46-48%).

38% опрошенных не знают, почему в России отмечают старый Новый год. Две трети россиян не считают нужным делать старый Новый год официальным выходным днем. Однако эту идею особенно поддержали жители Дальневосточного округа (48%), а на Северо-Западе «за» высказались лишь 15%.

Ранее сообщалось, что каждый четвёртый россиянин склонен доверять другим людям.