На стенде Псковской области в рамках выставки «Россия» поддержали Белгородчину

17:53, 11 января 2024, ПАИ

Стенд Псковской области в рамках выставки-форума «Россия» присоединился к акции в поддержку Белгородской области, ежедневно подвергающейся обстрелам. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре региона.

На стендах практически всех областей появились надписи «Белгород, наши сердца – с вами!». Стенд Псковской области не стал исключением.

Сама площадка Белгородской области украшена тюльпанами. Волонтёры раздают цветы посетителям павильонов, многие из которых несут их на стенд Белгородчины и оставляют слова поддержки на специальных открытках в форме сердца, которое является символом выставки «Россия».

Выбор тюльпанов в качестве символа единения не случаен, ведь эти цветы символизируют любовь и счастье, а в Белгороде проводится фестиваль «Река в цвету», добавили в комитете.

«Мы стоим вместе с нашими друзьями из Белгородской области в этот трудный период. Наши сердца с вами. Давайте поддерживать друг друга и стремиться к миру и согласию. Вместе мы сильны!» – подчеркнули в комитете.

Напомним, что выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все регионы России представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

Также 20 декабря 2023 года на выставке прошёл День Псковской области. О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.