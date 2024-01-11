Борис Елкин подвёл итоги 2023 года в сфере молодёжной политики в Пскове

23:29, 11 января 2024, ПАИ

Итоги 2023 года в сфере молодёжной политики в Пскове подвёл глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

По его словам, за год в Пскове прошло более 290 мероприятий, которые собрали свыше 30 тысяч молодых псковичей. Самые крупные из них – чемпионат по брейн-рингу, КВН, конкурс «Чернильница», фестиваль молодых талантов «Кукарача», спортивные фестивали «Движение улиц» и «Плеск».

Также, отметил глава города, состоялось 25 волонтёрских акций, участниками которых стали более 500 волонтёров. Это сборы макулатуры и батареек, субботники. Кроме того, на базе Молодёжного центра открылся 16-й в Псковской области муниципальный центр добровольчества.

В 2023 году было организовано более 40 духовно-нравственных мероприятий: Сретенский, Пасхальный и Рождественский балы, исторический праздник «Воевода Шуйский», фестиваль «Довмонт Псковский», экскурсии по краеведению «Лики города».

В третий раз прошёл городской конкурс «Есть идея». Пять социально значимых молодёжных проектов получили по 100 тысяч рублей и были успешно реализованы, отметил Борис Елкин. Он также подчеркнул, что три проекта Молодёжного центра Пскова выиграли федеральные гранты на сумму более 1,3 млн рублей. Это база бесплатных репетиторов, творческая мастерская для молодых поэтов, чтецов, писателей малых жанров и иллюстраторов «Чернильница» и школа «серебряных» волонтёров «Академия добра».

Ранее Борис Елкин подвёл итоги 2023 года по ремонту дорог, а также в сфере образования и культурных событий Пскова.