Лишь 24% россиян соблюдают ведут здоровый образ жизни

07:21, 12 января 2024, ПАИ

В 2023 году подавляющая часть россиян позитивно относилась к стремлению вести здоровый образ жизни. Но пока лишь половина осознанно ведет здоровый образ жизни. Это показало совместное исследование холдинга «Ромир» и Роспотребнадзора.

По результатам исследования были сформированы четыре ЗОЖ-группы, исходя из отношения респондентов к здоровому питанию и образу жизни:

ЗОЖ-адепты – люди, которые абсолютно привержены здоровому образу жизни. Это 5% опрошенных, в основном люди в возрасте 25–34 лет.

ЗОЖ-последователи – люди, старающиеся соблюдать здоровый образ жизни во всех сферах. Их уже больше — 19%. Возрастная категория та же, что и у «адептов».

ЗОЖ-стремящиеся – люди, которые находятся на пути полного перехода к активному образу жизни, правильному питанию, здоровому сну, отказу от вредных привычек и другим ключевым параметрам здорового образа жизни. К такой группе себя отнесли 35% опрошенных.

ЗОЖ-инертные – люди, которые пока нейтрально относятся к здоровым повседневным привычкам. Это самая большая группа, насчитывающая 38%.

ЗОЖ-отрицатели – люди, которые выступают против концепции здорового образа жизни. Их 3%, чуть меньше, чем ЗОЖ-адептов.

Здоровье (65%), семья (61%) и финансовая стабильность (57%) отмечаются респондентами как ключевые факторы, оказывающие влияние на общее благополучие.

Правильное питание — один из главных факторов здорового образа жизни. В 2023 году положительно к здоровому питанию относились 75% респондентов, но как приоритетную составляющую ЗОЖ его считают 62%. За прошедший год 28% изменили свое отношение к ЗОЖ-питанию в позитивную сторону, а 47% респондентов давно положительно относятся к идее здорового питания.

Также неотъемлемыми характеристиками ЗОЖ россияне называют здоровый сон (66%), прогулки на свежем воздухе (59%), баланс работы и отдыха (58%), воздержание от алкоголя и курения (55%), стабильное эмоциональное состояние (44%), регулярные физические нагрузки (43%) и соблюдение личной гигиены (42%).