Пропавшего мужчину с маленькой собачкой разыскивают в Псковской области

10:57, 12 января 2024, ПАИ

Пропал 67-летний мужчина из города Белый Тверской области. Он может находиться в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Сообщается, что 10 января мужчина сел в автомобиль Lada XRAY золотистого цвета и пропал.

Разыскиваемый ростом 180 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Был одет в чёрно-синюю куртку, чёрные свитер, брюки и ботинки.

С собой у него была бело-рыжая собака породы чихуахуа.

Отметим также, 11-летняя Маргарита Антипова пропала в деревне Полоное Порховского района 1 января. Её поиски продолжаются. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Маргариты Антиповой, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.