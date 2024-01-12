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Происшествия

Пропавшего мужчину с маленькой собачкой разыскивают в Псковской области

Пропал 67-летний мужчина из города Белый Тверской области. Он может находиться в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Пропавший мужчина может находиться в Псковской области. Фото: «ЛизаАлерт»

Сообщается, что 10 января мужчина сел в автомобиль Lada XRAY золотистого цвета и пропал.

Разыскиваемый ростом 180 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Был одет в чёрно-синюю куртку, чёрные свитер, брюки и ботинки.

С собой у него была бело-рыжая собака породы чихуахуа.

Отметим также, 11-летняя Маргарита Антипова пропала в деревне Полоное Порховского района 1 января. Её поиски продолжаются. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Маргариты Антиповой, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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