Российские вузы могут увеличить стоимость обучения

12:10, 12 января 2024, ПАИ

Стоимость платного обучения в российских университетах может увеличиться на 10-12 %. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на президента Ассоциации негосударственных вузов России Владимира Зернова.

По словам эксперта, рост цен вызван увеличением затрат на оборудование в связи с уходом импортных поставщиков, повышением зарплат педагогам-специалистам и ростом цен на коммунальные услуги.

Подорожание образовательных услуг коснётся как частных, так и государственных вузов. В частности, инженерно-технологические направления могут подорожать на 5-8 %, гуманитарные и социально-экономические специализации – на 8-15 %, уточнил эксперт.

В 2023-2024 учебном году стоимость платного обучения в российских вузах повысилась в среднем на 12 %.

Напомним, ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин призвал крупные вузы меняться с учётом стоящих перед Россией вызовов.