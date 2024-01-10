Михаил Мишустин призвал крупные вузы меняться с учётом стоящих перед Россией вызовов

17:18, 10 января 2024, ПАИ

Вузы России должны изменить свою работу, чтобы соответствовать вызовам, стоящим перед страной, заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию инженерных вузов, сообщает ТАСС.

По словам премьер-министра, первыми должны измениться крупнейшие университеты России. Эти вузы станут экспериментальными площадками для предлагаемых мер инноваций, которые потом начнут внедряться во всех регионах страны.

Для этого необходимо скорректировать принципы организации образовательных программ, научных изысканий и разработок, обновить кадровую политику, в том числе в части формирования преподавательского состава, уточнил Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Псковский государственный университет получил лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам ординатуры для подготовки врачей-педиатров и терапевтов.

Напомним, что в конце 2023 года в Пскове открыли школу креативных индустрий. О том, как оснащено образовательное учреждение, читайте здесь.