Новые пассажирские вагоны запустит РЖД в конце года

17:19, 12 января 2024, ПАИ

Новые пассажирские вагоны с двухметровыми полками запустит РЖД в конце 2024 года, сообщил гендиректор компании Олег Белозёров на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на официальном сайте Кремля.

Новые пассажирские вагоны станут шире на 30 сантиметров. Длина полки также увеличится и составит два метра. Кроме того, решится традиционная проблема с проходами – они станут больше на пять сантиметров.

Глава РЖД уточнил, что новые вагоны появятся в декабре 2024 года.

Ранее сообщалось, что около 80 тысяч пассажиров встретили Новый год в поездах.