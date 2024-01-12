Новые пассажирские вагоны запустит РЖД в конце года
Новые пассажирские вагоны с двухметровыми полками запустит РЖД в конце 2024 года, сообщил гендиректор компании Олег Белозёров на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на официальном сайте Кремля.
Новые пассажирские вагоны станут шире на 30 сантиметров. Длина полки также увеличится и составит два метра. Кроме того, решится традиционная проблема с проходами – они станут больше на пять сантиметров.
Глава РЖД уточнил, что новые вагоны появятся в декабре 2024 года.
Ранее сообщалось, что около 80 тысяч пассажиров встретили Новый год в поездах.
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