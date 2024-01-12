«Сказочный лес» в Пскове завершает свою работу 15 января

18:12, 12 января 2024, ПАИ

«Сказочный лес» завершит свою работу в парке Строителей в Пскове 15 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Друзья, спешите посетить новогодний парк «Сказочный лес» в эти выходные. Проведите время с семьёй и друзьями в нашем волшебном парке и сделайте красивые фотографии», – говорится в сообщении.

На площадке созданы инсталляции зайцев, грибов, сов, разноцветные камыши и бабочки. Сконструирован и сказочный мир «Лукоморья» Александра Пушкина. В чаще леса звучат строки этого знаменитого произведения. Юные гости парка могут также покататься на качелях под звуки новогодней музыки.

Напомним, открылся новогодний парк в преддверии Нового года.