Волонтёры из Опочки и Пустошки сразились в интеллектуальном поединке
Встреча опочецких волонтёров со своими сверстниками из Пустошки состоялась в Центре добровольчества сегодня, 12 января. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».
«Ребята не только ближе познакомились, но и стали участниками новогодней викторины. Четыре команды сражались за звание победителя в пяти раундах. В итоге лучшей стала команда из Пустошки», – говорится в сообщении.
Завершилась встреча просмотром комедии и чаепитием.
Ранее сообщалось, что Борис Елкин подвёл итоги 2023 года в сфере молодёжной политики в Пскове.
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