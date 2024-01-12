Волонтёры из Опочки и Пустошки сразились в интеллектуальном поединке

20:29, 12 января 2024, ПАИ

Встреча опочецких волонтёров со своими сверстниками из Пустошки состоялась в Центре добровольчества сегодня, 12 января. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

«Ребята не только ближе познакомились, но и стали участниками новогодней викторины. Четыре команды сражались за звание победителя в пяти раундах. В итоге лучшей стала команда из Пустошки», – говорится в сообщении.

Завершилась встреча просмотром комедии и чаепитием.

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