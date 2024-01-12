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Общество

Роскосмос сообщил о поднятии высоты орбиты МКС почти на 3 км

В результате маневра двигателей «Прогресса МС-24» была произведена коррекция орбиты Международной космической станции, после чего её высота увеличилась на 2,9 километра. Об этом сообщает Роскосмос в своём Telegram-канале.

«В 19:30 мск включились двигатели «Прогресса МС-24», проработали 1053,7 секунды и выдали импульс величиной 1,65 м/с. После маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 2,9 км и составила 418,53 км над поверхностью Земли», – говорится в сообщении.

Отметим, ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой космический корабль «Прогресс МС-25» 1 декабря 2023 года. Ракета-носитель стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур.

В госкорпорации отметили, что это происходит в рамках подготовки к отправке на МКС весной этого года пилотируемого корабля «Союз МС-25» с международным экипажем на борту.

Уроженка Пскова Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль в фильме «Вызов», в конце ноября 2023 года презентовала в Пскове свою книгу о полёте на МКС для съёмок кино. Презентация книги «Это космос, детка!» прошла в Псковском музее драмы имени А. С. Пушкина.

Напомним также, модель чёрной дыры появилась в Псковском планетарии.

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