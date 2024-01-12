Сотрудники МЧС спасли четверых пропавших в Алтайских горах детей

23:11, 12 января 2024, ПАИ

Сотрудники МЧС спасли четверых пропавших детей в Республике Алтай. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Подростки 12–13 лет ушли гулять на гору Тугаю. В МЧС России они позвонили по телефону и сообщили, что заблудились и замерзают. Один из них не мог самостоятельно передвигаться. Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России, обследовав пять километров тропы, нашли пропавших», – говорится в сообщении.

Одного подростка пришлось транспортировать с помощью спасательных саней. Дети находятся под наблюдением медиков.

Напомним, 11-летняя Маргарита Антипова пропала в деревне Полоное Порховского района. Сообщалось, что к поиску девочки подключились водолазы областной службы спасения. Были проведены поисково-водолазные работы в реке Полонке в Порховский районе. Сообщается, что тело не найдено.

Кроме того, в Псковском районе в акватории Псковского озера у острова Белова четыре рыбака провалились под лёд при движении на мотобуксировщике. Сотрудники поисково-спасательного отряда города Пскова и очевидцы спасли рыбаков, однако один из них – 63-летний мужчина – впоследствии скончался.