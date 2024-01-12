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Культура

Кинопросмотр фильма «Блокадный футбол» состоится в псковской библиотеке

Фильм «Блокадный футбол» покажут в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 13 января. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Афиша кинопоказа. Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека

Кинопросмотр состоится 13 января в 14:00 по адресу улица Профсоюзная, 2 в Пскове. Библиотека приглашает в кинозал как постоянных зрителей, так и новых. Кинопоказы фильмов представлены из каталога Arctic Open.

«Настоятельно рекомендуем не опаздывать – и вот почему: «Смысл фильма всегда таится в первом кадре кинокартины». В январе смотрим фильмы к 80-летию снятия блокады Ленинграда, которые расскажут о жизни в блокадном городе», – подчеркнули в библиотеке.

Ранее сообщалось, что Telegram-бот «Слова Курбатова» запустила Псковская областная библиотека.

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