Кинопросмотр фильма «Блокадный футбол» состоится в псковской библиотеке

23:53, 12 января 2024, ПАИ

Фильм «Блокадный футбол» покажут в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 13 января. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Кинопросмотр состоится 13 января в 14:00 по адресу улица Профсоюзная, 2 в Пскове. Библиотека приглашает в кинозал как постоянных зрителей, так и новых. Кинопоказы фильмов представлены из каталога Arctic Open.

«Настоятельно рекомендуем не опаздывать – и вот почему: «Смысл фильма всегда таится в первом кадре кинокартины». В январе смотрим фильмы к 80-летию снятия блокады Ленинграда, которые расскажут о жизни в блокадном городе», – подчеркнули в библиотеке.

Ранее сообщалось, что Telegram-бот «Слова Курбатова» запустила Псковская областная библиотека.