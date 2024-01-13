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Общество

Михаил Мишустин поздравил журналистов с Днём российской печати

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте Правительства России.

«Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Днём российской печати.

Дата 13 января была выбрана неслучайно, поскольку именно в этот день более 300 лет назад по указу Петра I вышла в свет первая печатная газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах». С этого времени ведёт своё начало отечественная периодическая пресса», – говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что во все времена СМИ являются главным средством коммуникации и знаний. При этом печатные издания помогают не потеряться в нынешнем потоке информации, рассказывают о происходящем в стране и мире, отражают разные точки зрения, защищают от фейков, решают проблемы конкретного человека.

Ежедневно тысячи печатных и интернет-изданий помогают ориентироваться в огромном потоке информации, рассказывают, что происходит в нашей стране и мире, отражают разные точки зрения, защищают от фейков, решают проблемы конкретного человека.

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