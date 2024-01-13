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Общество

Псковская городская поликлиника подвела итоги работы в праздники

В новогодние праздники Псковская городская поликлиника ﻿приняла ﻿750 ﻿вызовов врачей на ﻿дом, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

С 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года на приём к врачам обратились 1 880 человек.

Сообщается, что больше всего обращений поступило 4, 5, 6 и 8 января. В эти дни отмечалось от ﻿116﻿ до 156 вызовов на дом, а ﻿на приём захотели попасть 240–290 человек.

Медицинскую помощь оказывали врачи-терапевты и врачи-специалисты согласно графику.

Медики ﻿поликлиники работали в ежедневном режиме, чтобы обеспечить доступность медпомощи и в праздничные дни, подчеркнули в комитете.

Кроме того, подведены итоги работы Псковской областной инфекционной клинической больницы с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Всего в приёмное отделение в новогодние праздники обратились 283 человека, из них 100 пациентов – дети.

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