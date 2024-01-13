На выставке в Пскове представили уникальную картину Валентина Серова

22:54, 13 января 2024, ПАИ

Сотрудники Псковского музея-заповедника впервые представили вниманию зрителей акварельную работу «Принц» Валентина Серова, которая была создана в начале XX века. Автор выполнил её для подготовки занавеса для балета «Шахеразада», который был представлен в то время в Париже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Графические работы из фондов музея представлены в картинной галерее в Пскове. Акварельная работа «Принц», написанная Валентином Серовым, ни разу не экспонировалась после окончания реставрации картинной галереи. Для художественной передачи образа всадника на скакуне живописец применил традиционные образы персидского искусства.

Помимо этого, в коллекции представлены работы художников объединения «Мир искусства». Это русское художественное объединение, которое оформилось в конце 1890-х годов (официально – в 1900-м) в Петербурге на основе кружка молодых художников и любителей искусства во главе с А. Н. Бенуа и С. П. Дягилевым.

В музее зрители смогут познакомиться также с работами Анны Остроумовой-Лебедевой «Вид на Миллионную улицу» 1909 года. Ещё одна работа – полотно «Балет. Привал комедиантов» Александра Бенуа.

Ранее сообщалось, что в Пскове открылась выставка полотен псковского художника, члена Союза художников России, участника Псковского регионального общественного движения «ПсковАрт» и региональной общественной организации «Товарищество «Свободная культура» в Санкт-Петербурге Анатолия Жбанова.