Павильон Минобороны РФ начал работу на выставке-форуме «Россия» в Москве

17:20, 14 января 2024, ПАИ

Павильон Министерства обороны РФ «Армия – детям. Город профессии. Будущее страны» можно посетить с 14 января на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, сообщили в воскресенье в военном ведомстве.

Павильон состоит из квестовой зоны и экспозиционного пространства, где представлено большое количество интерактивных экспонатов. Гости смогут попробовать себя в различных военных специальностях, научатся управлять беспилотниками, посетят «Командный пункт» с панорамным экраном, интерактивную зону «Медицина» и многое другое. Все заинтересовавшиеся смогут пройти интерактивный тест и выбрать военную специальность, а также учебное заведение, в котором её можно получить.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все регионы России представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

С 11 января на ВДНХ начались Дни заповедных территорий. До 28 января можно будет выбрать имена зубру, лошади Пржевальского, а также посетить площадку, организованную Полистовским заповедником.

20 декабря 2023 года на выставке прошёл День Псковской области. О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.