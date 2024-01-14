В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими

13:44, 14 января 2024, ПАИ

В Псковской области простились с тремя военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Простились с нашими героями, погибшими при исполнении воинского долга: младшим сержантом Андреем Игнатьевым, старшим матросом Александром Яковлевым, рядовым Никитой Ивановым», – сообщил губернатор.

Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким военнослужащих и пообещал оказать их семьям необходимую помощь и поддержку.

Отметим, что специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года с целью защиты людей, обеспечения безопасности страны, а также для ликвидации угрозы, исходящей от украинского неонацистского режима.

Ранее в регионе простились ещё с семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине.