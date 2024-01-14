Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими

В Псковской области простились с тремя военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Простились с нашими героями, погибшими при исполнении воинского долга: младшим сержантом Андреем Игнатьевым, старшим матросом Александром Яковлевым, рядовым Никитой Ивановым», – сообщил губернатор.

Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким военнослужащих и пообещал оказать их семьям необходимую помощь и поддержку.

Отметим, что специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года с целью защиты людей, обеспечения безопасности страны, а также для ликвидации угрозы, исходящей от украинского неонацистского режима.

Ранее в регионе простились ещё с семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 января 2024

Псковские следователи передали помощь для бойцов СВО
14 января 2024

Разыскиваемого в Псковской области мужчину с чихуахуа нашли живым
14 января 2024

В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими
14 января 2024

До -6 градусов ожидается в Псковской области предстоящим днём
14 января 2024

В картинной галерее Печор прошло более 30 рождественских встреч
14 января 2024

Старый Новый год отмечают сегодня в России
13 января 2024

Новобранцы из Псковской области стали солдатами Преображенского полка
13 января 2024

Цикл фильмов о жизни в блокадном Ленинграде покажут в Псковской областной библиотеке

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...