Псковский губернатор провёл рабочую встречу с главой Палкинского района

11:11, 31 июля 2025, ПАИ

Рабочую встречу с главой Палкинского района Ольгой Потаповой провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках посещения муниципалитета сегодня, 31 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

В рамках встречи было рассмотрено два основных вопроса – меры поддержки участников СВО и членов их семей, а также ход реализации мероприятий, запланированных на территории округа, в том числе в рамках региональных проектов.

«Первое время после начала СВО было тяжело, все истории ложились на наши плечи – оформление документов и так далее. Теперь эти работы выполняет фонд, мы ведём с ними работу. Пытаемся трудоустроить вернувшихся бойцов СВО», – рассказала Ольга Потапова.

Также она отметила, что деревня Волково была без должного транспортного сообщения 28 лет, но благодаря поддержке регионального правительства там была отремонтирована дорога. «Теперь туда может проехать и скорая и пожарная», – сказала глава муниципалитета и отметила, что на ремонт дороги было выделено 10 миллионов рублей.

Кроме того, Ольга Потапова сообщила, что на капремонт Палкинской средней школы из федерального бюджета было выделено 47 млн рублей. Также работы идут в школе в деревне Вернявино. Там запланирована замена кровли.

«Ещё большое подспорье – дотация в 10 миллионов рублей. Средства направлены и на антитеррористические мероприятия, и на многое другое. Педагогам также направляем эти средства на прохождение медкомиссии, финансируем проекты», – сказала глава района.

«Вы показываете хорошие результаты, поэтому всячески поддерживаем», – отметил Михаил Ведерников.