Псковские следователи передали помощь для бойцов СВО

14:59, 14 января 2024, ПАИ

Следователи Псковского следственного управления передали адресные посылки для бойцов специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации на регулярной основе оказывают поддержку военнослужащих, которые исполняют свой воинский долг, освобождая и защищая мирных жителей новых регионов России. Не остались в стороне и офицеры следственного управления СК РФ по Псковской области, отметили в ведомстве.

Следователи постоянно находятся на связи с подшефными подразделениями, справляясь об обстановке, чтобы в нужную минуту оперативно собрать необходимые посылки для фронта. В этот раз в посылках бойцы получили необходимую технику и комплектующие.

Ранее гуманитарную помощь для участников СВО собрали студенты Великолукского медицинского колледжа, жители Пушкиногорского района и студенты ПсковГУ.