Михаил Ведерников назвал главную стратегическую цель Псковской области

10:46, 15 января 2024, ПАИ

Формирование собственной, независимой доходной базы Псковской области является главной стратегической целью правительства региона. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в своём первом интервью этого года, которое он дал телеканалу «Первый Псковский».

«Наша главная стратегическая цель, понятно, сейчас при значительной федеральной поддержке, но всё-таки, – работать так, чтобы от федерального центра потихонечку можно было бы брать всё меньше и меньше и формировать свою собственную, независимую доходную базу. А это даст уже и устойчивость региону, и системный рост заработных плат, и динамичное появление новых предприятий, новых рабочих мест, и другие уже по объёму и уровню инвестиции в те сферы, которые требуют вложений, и так далее. Пока время показывает, что мы всё делаем правильно», – сказал Михаил Ведерников.

Напомним, что в 2023 году собственные доходы Псковской области выросли на 700 млн рублей.