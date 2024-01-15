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Политика

Михаил Ведерников назвал главную стратегическую цель Псковской области

Формирование собственной, независимой доходной базы Псковской области является главной стратегической целью правительства региона. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в своём первом интервью этого года, которое он дал телеканалу «Первый Псковский».

Формирование собственной, независимой доходной базы Псковской области – главная стратегическая цель региона. На фото: Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

«Наша главная стратегическая цель, понятно, сейчас при значительной федеральной поддержке, но всё-таки, – работать так, чтобы от федерального центра потихонечку можно было бы брать всё меньше и меньше и формировать свою собственную, независимую доходную базу. А это даст уже и устойчивость региону, и системный рост заработных плат, и динамичное появление новых предприятий, новых рабочих мест, и другие уже по объёму и уровню инвестиции в те сферы, которые требуют вложений, и так далее. Пока время показывает, что мы всё делаем правильно», – сказал Михаил Ведерников.

Напомним, что в 2023 году собственные доходы Псковской области выросли на 700 млн рублей.

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