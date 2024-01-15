Михаил Ведерников рассказал о перспективах реконструкции привокзальной площади Пскова

10:12, 15 января 2024, ПАИ

О перспективах реконструкции привокзальной площади Пскова губернатор Псковской области рассказал в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Это одно из приоритетных направлений. Я согласен с теми людьми, которые мне периодически пишут: «Провожали родственников, хотелось бы, чтобы все это выглядело по-другому, а тут с автобуса было неудобно с сумками...» Поэтому мы хотим сделать объединённый вокзал. Там есть территория со зданиями, которая принадлежит «Почте России». Мы предварительно поговорили с ними и Росимуществом: будем забирать в муниципальную собственность. Как только это произойдёт, будет комплексная реорганизация», – подчеркнул Михаил Ведерников.

«По-другому будет организована стоянка и работа подъезда автобусов, по-другому будет организовано движение. Это будет соответствовать всем требованиям антитеррористической безопасности, будет максимально комфортно для людей: как для тех, кто подъезжает на своем или общественном транспорте, так и для тех, кто приходит пешком», – отметил глава региона.

«К сожалению, на сегодняшний день мы не попадаем в федеральные программы с этой реконструкции. Наша глобальная задача - это не только дорожная сеть. Поэтому мы пошли таким путем. Борис Андреевич [Елкин, глава Пскова] заказал проектирование, как только проектирование будет готово, мы будем смотреть. Возможно, это будет поэтапная реализация посредством различных программ. Возможно – отдельное решение», – рассказал губернатор.