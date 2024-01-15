Более 60 псковичей участвуют во Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России»

11:25, 15 января 2024, ПАИ

Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – Сила России» начал работу в Москве сегодня, 15 января. Мероприятие проводится впервые по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Форум собрал более 7,5 тысячи человек. Делегацию, представляющую Псковскую область, возглавляет заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. Среди участников также представители муниципалитетов и округов Псковской области, главы городских и сельских поселений, представители Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» и профильного управления регионального правительства. Всего порядка 60 человек.

В рамках стратегических сессий, круглых столов, семинаров и практик муниципалы вместе с федеральными специалистами разных отраслей обсудят вопросы всестороннего развития территорий, возможности для закрепления молодежи в небольших городах и селах, рассмотрят перспективные инвестиционные проекты и возможности народного бюджетирования.

Псковичи на форуме представят успешные практики в сферах строительства, ЖКХ, образования культуры и общественных проектов, а также познакомятся с опытом коллег из других субъектов. В зоне особого внимания – инновационные решения и роль муниципального служащего в системе госуправления.

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова обратила внимание, что для муниципальной власти форум – отличная возможность заявить о себе, рассказать о своих городах и селах и перенять у коллег успешный управленческий опыт и опыт работы с программами развития.

«На форуме представлено большое количество тематических площадок по разным сферам работы муниципалитетов. Каждый глава для себя уже выбрал свои, с учетом проблем и вопросов, которые необходимо решить в конкретном районе. Уверена, что здесь, на форуме, муниципалитеты Псковской области приобретут для себя богатый опыт, который пойдет на пользу для развития всего региона. Кроме того, это шанс побывать на грандиозной выставке «Россия» и ознакомиться с достоянием всех регионов», – отметила Елена Тимашова.

Отметим, церемония награждения Всероссийской муниципальной премии «Служение» пройдёт во второй день форума. Островский район вошёл в топ-100 муниципалитетов страны по особому вкладу в развитие муниципальных образований и принял участие во Всероссийской муниципальной премии «Служение», которая проводится по поручению президента России.

Напомним также, семь проектов НКО Псковской области стали победителями первого в 2024 году конкурса Фонда президентских грантов. Они привлекли на реализацию общественно значимых проектов в регионе более 13 миллионов рублей.

Основная задача форума – объединить муниципальное сообщество и повысить престиж муниципальной службы в России на основе единых ценностей служения обществу и государству.

Деловая программа будет проходить в восьми павильонах ВДНХ, где состоятся три панельные дискуссии, 65 круглых столов, 19 лекций, презентации проектов и встречи с представителями федеральной власти.