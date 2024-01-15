Михаил Ведерников: После модернизации инфраструктуры Остров будет абсолютно по-другому развиваться

10:47, 15 января 2024, ПАИ

Почти 1,5 млрд рублей привлекла Псковская область на модернизацию системы ЖКХ Острова-3. После проведения всех работ Остров-3 будет абсолютно по-другому развиваться, заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своём первом интервью этого года, которое он дал телеканалу «Первый Псковский».

В России есть целый ряд федеральных программ, посредством которых можно привлекать достаточно серьёзные деньги, напомнил Михаил Ведерников. «На модернизацию инфраструктуры Острова привлекли почти 1,5 миллиарда рублей. До конца этого года мы должны там все работы провести. Задача серьёзная, это поручение президента. Я к нему обращался с этим вопросом, и он на особом контроле, конечно, будет», – отметил губернатор.

После модернизации инфраструктуры Остров будет абсолютно по-другому развиваться, подчеркнул глава региона. «Если будут поменяны все сети, можно будет начать заниматься приведением в порядок жилого фонда. Это уже интересная, привлекательная тема для потенциальных инвесторов, потому что всё готово», – сказал Михаил Ведерников.