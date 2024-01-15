Более чем в два раза снизилось число ДТП в Псковской области за неделю

15:54, 15 января 2024, ПАИ

Более чем в два раза снизилось число ДТП в Псковской области за неделю, сообщили ПАИ в региональной Госавтоинспекции.

С 8 по 14 января в регионе зарегистрировали восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 15 человек получили травмы. Отметим, за первую неделю января произошло 20 ДТП, в которых погибли три человека и 26 пострадали.

За минувшую неделю в Псковской области также пресекли 1 222 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения.

Напомним, что в декабре 2023 года начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В частности, он назвал самые аварийные дни недели и стаж водителей, которые чаще всего попадают в ДТП, а также сообщил, что число погибших в ДТП в Пскове сократилось более чем на 50 %.