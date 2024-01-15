Елена Тимашова о форуме «Малая Родина – сила России»: Уникальная площадка для обмена опытом и практиками

12:03, 15 января 2024, ПАИ

Уникальной площадкой для обмена опытом и практиками назвала Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

Форум начал свою работу на ВДНХ в Москве сегодня, 15 января.

«Очень приятно, что всем муниципальным образованиям представлена такая уникальная возможность – собраться муниципалитетами всей России в одном месте, на этом форуме и обменяться опытом, практиками. Такое событие действительно уникальное. Уверена, что каждый участник форума почерпнёт для себя очень много главного для себя, интересного, применит с учетом особенности своей территории», – сказала Елена Тимашова.

По её словам, на площадке предусмотрено большое количество секторов по разным направлениям – это и комплектное развитие сельских территорий, и привлечение молодёжи в муниципальное образование, и народное бюджетирование, и экономика, и туризм.

«Каждый участник найдет для себя то, что ему необходимо и важно. Более того, этот форум – уникальная площадка для того, чтобы нам вместе сплотиться в условиях достаточно непростых сегодня, почувствовать плечо друг друга и вместе идём в направлении развития экономики, развития муниципальных образования и Российской Федерации в целом», – сказала Елена Тимашова.