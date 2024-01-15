Более 280 млрд рублей направят на расширение производства самолётов в России

15:29, 15 января 2024, ПАИ

Правительство РФ утвердило комплексную программу по расширению производства самолётов, двигателей и приборов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, сообщает ТАСС.

Средства для финансирования программы будут использоваться из Фонда национального благосостояния. По словам Михаила Мишустина, на возвратной основе можно будет привлечь на эти цели более 280 млрд рублей.

В рамках программы пройдёт техническое перевооружение предприятий, увеличатся заводские мощности и будут проведены опытно-конструкторские работы, появятся новые материалы и электронная компонентная база.

До 2030 года в России планируется построить более 600 отечественных самолётов. Кроме того, российским авиаперевозчикам передадут 270 лайнеров МС-21-310, 142 самолёта SSJ-New, 115 машин Ту-214, 70 самолётов Ил-114-300 и 12 самолётов Ил-96-300, отметил Михаил Мишустин.

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