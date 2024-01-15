Каждый второй пскович, ставивший живую ёлку, утилизирует её экологично

12:24, 15 января 2024, ПАИ

Каждый второй пскович, ставивший живую ёлку, утилизирует её экологично, сообщается в опросе SuperJob.

Практически каждый второй пскович выбирает экологичные способы утилизации новогодних хвойных: 25% сдают деревья в переработку, 19% распиливают на дрова, 3% отдают в зоопарк и еще 1% мастерит из елей сувениры.

34% горожан уже выбросили или планируют выбросить живую новогоднюю ель в мусор. 11% еще не решили, как поступят с новогодней елью.