Каждый второй пскович, ставивший живую ёлку, утилизирует её экологично
Каждый второй пскович, ставивший живую ёлку, утилизирует её экологично, сообщается в опросе SuperJob.
Практически каждый второй пскович выбирает экологичные способы утилизации новогодних хвойных: 25% сдают деревья в переработку, 19% распиливают на дрова, 3% отдают в зоопарк и еще 1% мастерит из елей сувениры.
34% горожан уже выбросили или планируют выбросить живую новогоднюю ель в мусор. 11% еще не решили, как поступят с новогодней елью.
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