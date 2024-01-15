Перерасчёт за вывоз ТКО будут делать до нормализации ситуации с вывозом мусора в Пскове и районе

13:26, 15 января 2024, ПАИ

Перерасчёт платы за вывоз мусора жителям Пскова и Псковского района сделают за все дни, пока ситуация окончательно не нормализуется и мусор не будет полностью вывезен. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём первом интервью этого года, которое он дал телеканалу «Первый Псковский».

«На совещании я говорил, что перерасчёт будет сделан за новогодние праздники, но он будет сделан до момента, пока Псков и Псковский район не приведут в нормативное состояние. Я им дал десять дней, поэтому посмотрим. Не справятся, значит, будут жёсткие меры приняты», – сказал Михаил Ведерников.

По словам главы региона, прокуратура проведёт разбирательство по факту невывоза мусора в новогодние праздники. «То, что с мусором произошло, конечно, требует отдельного разбирательства, оно обязательно будет. В любом случае вроде руководители обеих компаний пришли в чувства. Посмотрим. Если коротко, то вместо того, чтобы в Арбитражном суде выяснять свои отношения, они начали выяснять их за счёт комфорта и удобства жителей и внешнего вида нашего города. Конечно, это недопустимо! Я был недавно в прокуратуре, они всегда очень принципиально и ответственно подходят ко всем задачам. И меня заверили, что и в этой части по обеим компаниям тоже будет проведена самая серьёзная работа, сделаны выводы и принято решение. Такого быть не должно! Я свою оценку давал, если интересно, то можно будет посмотреть совещание по этому поводу», – отметил губернатор.

Напомним, в новогодние праздники в Пскове сложилась ситуация с невывозом мусора. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в свою очередь, провёл совещание, посвящённое проблеме, где дал жёсткие оценки работе причастных коммерческих компаний. В частности, глава региона назвал действия организаций саботажем и заявил, что во время Великой Отечественной войны за подобное ставили к стенке. Также он поручил своему заместителю Игорю Шатурному дважды в день проводить совещания по этому вопросу.

Со всеми новостями из первого интервью Михаила Ведерникова в 2024 году, которое он дал телеканалу «Первый Псковский», можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.