Мемориальную доску погибшему в СВО Герою России Ивану Ахтырскому открыли в Пскове

18:33, 15 января 2024, ПАИ

Мемориальную доску гвардии сержанту Ивану Ахтырскому установили на доме № 73 на Рижском проспекте в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

Участие в открытии мемориальной доски приняли заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв, представители администрации Пскова, родные и близкие героя, учащиеся и жители микрорайона.

Иван Ахтырский служил по контракту в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. С первых дней участвовал в специальной военной операции на Украине. Погиб в ходе одного из боёв. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоили звание Героя России посмертно. Также Иван Ахтырский дважды награждён орденом Мужества.

Ранее сообщалось, что уголок памяти Ивана Ахтырского оформили в расположении подразделения дивизии в Пскове.