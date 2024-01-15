Псковская делегация обсуждает возможности развития сельских территорий на форуме в Москве

15:47, 15 января 2024, ПАИ

Делегация Псковской области участвует в мероприятиях Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России». Участники делегации работают на дискуссионной площадке «Территориальное планирование развития сельских территорий и агломераций» при партнёрстве Министерства сельского хозяйства РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава Островского района Дмитрий Быстров поделился опытом развития данной программы в муниципалитете. Так, в 2022 году в Островском районе благодаря реализации госпрограммы были построены очистные сооружения, закуплены автобусы и сборно-разборная сцена для проведения культурных мероприятий. Дмитрий Быстров отметил, что программа очень важная и особенно ценно, что федеральный центр поддерживает сельские территории, так как это даёт множество инструментов для развития территорий.

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова рассказала, что на форуме «Малая Родина – сила России» хочет больше узнать о направлениях развития в рамках госпрограммы. «С большой радостью ждем преображения нашей территории, ее развития. А пока знакомимся с лучшими практиками страны, чтобы решать насущные задачи муниципального образования», – отметила Оксана Филиппова.

Кроме того, псковская делегация приняла участие в площадках, где обсуждались вопросы бюджетирования, креативных индустрий, развития туризма, а также молодёжной политики. Цикл мероприятий продолжится в течение всего дня.