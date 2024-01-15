Почти сто ёлок сдали на переработку псковичи

16:52, 15 января 2024, ПАИ

Почти сто ёлок после новогодних праздников собрали активисты «Экобазы» в рамках акции «Ёлки-палки» за выходные. Об этом сообщается в группе «Экобаза Псков | Раздельный сбор вторсырья» в соцсети «ВКонтакте».

«За два дня акции мы собрали почти 100 ёлок. Мы их вывезли на «Экобазу», но некоторые точки нам разрешили оставить до следующих выходных, поэтому можно принести ёлки и в будний день. Но помните, что на них не должно быть мишуры и дождика», – говорится в сообщении.

Если псковичи хотят сдать больше пяти ёлок, администраторы группы просят напрямую сообщать об этом руководителю АНО «Институт переработки вторсырья» Максиму Сотнику.

У жителей Пскова ещё есть возможность сдать ёлку на переработку. Где это можно сделать, читайте в материале по ссылке.