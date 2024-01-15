Мастер-классы по живописи организует Изборский музей

16:59, 15 января 2024, ПАИ

На январских выходных в музейной мастерской в Изборске продолжатся художественные мастер-классы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На этот раз мастер-классы будут посвящены творчеству самодеятельного художника Павла Мельникова (1907–1987), день рождения которого отмечается 20 января. Несколько картин «гения места» Изборска представлены на выставке «Русская зима», которая сейчас работает в новом выставочном зале «Русская зима».

На мастер-классах посетители смогут создать самостоятельные композиции или скопировать работы Павла Мельникова.

Расписание мастер-классов: 20-21 января – «Пейзаж с Корсунской часовней», 27-28 января – копирование пейзажа «Иней»; 3-4 февраля – копирование пейзажа «Снег идет».

Место проведения творческих занятий: музейная мастерская в доме купца Шведова (ул. Печорская, 32). Время проведения – с 14:00. Можно предварительно записаться по телефону: 8 (921) 219-84-70.