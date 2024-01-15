Мастер-классы по живописи организует Изборский музей
На январских выходных в музейной мастерской в Изборске продолжатся художественные мастер-классы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
На этот раз мастер-классы будут посвящены творчеству самодеятельного художника Павла Мельникова (1907–1987), день рождения которого отмечается 20 января. Несколько картин «гения места» Изборска представлены на выставке «Русская зима», которая сейчас работает в новом выставочном зале «Русская зима».
На мастер-классах посетители смогут создать самостоятельные композиции или скопировать работы Павла Мельникова.
Расписание мастер-классов: 20-21 января – «Пейзаж с Корсунской часовней», 27-28 января – копирование пейзажа «Иней»; 3-4 февраля – копирование пейзажа «Снег идет».
Место проведения творческих занятий: музейная мастерская в доме купца Шведова (ул. Печорская, 32). Время проведения – с 14:00. Можно предварительно записаться по телефону: 8 (921) 219-84-70.
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