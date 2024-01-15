Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Мастер-классы по живописи организует Изборский музей

На январских выходных в музейной мастерской в Изборске продолжатся художественные мастер-классы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Картина Павла Мельникова "Иней"

На этот раз мастер-классы будут посвящены творчеству самодеятельного художника Павла Мельникова (1907–1987), день рождения которого отмечается 20 января. Несколько картин «гения места» Изборска представлены на выставке «Русская зима», которая сейчас работает в новом выставочном зале «Русская зима».

На мастер-классах посетители смогут создать самостоятельные композиции или скопировать работы Павла Мельникова.

Расписание мастер-классов: 20-21 января – «Пейзаж с Корсунской часовней», 27-28 января – копирование пейзажа «Иней»; 3-4 февраля – копирование пейзажа «Снег идет».

Место проведения творческих занятий: музейная мастерская в доме купца Шведова (ул. Печорская, 32). Время проведения – с 14:00. Можно предварительно записаться по телефону: 8 (921) 219-84-70.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 января 2024

Псковская область примет участие в масштабном музыкальном фестивале «Россия – навсегда великая страна»
15 января 2024

Персональная выставка псковского митька Александра Бушуева открылась в Доме офицеров
15 января 2024

Мастер-классы по живописи организует Изборский музей
15 января 2024

Первый канал снимает в Пскове тревел-шоу
15 января 2024

Псковская областная библиотека запустила бот с цитатами Валентина Курбатова
14 января 2024

Феерическая комедия «Снежный вальс» пройдёт на сцене Дома офицеров 15 января
14 января 2024

Более 3 млрд заработала в прокате снятая под Псковом комедия «Холоп-2»
13 января 2024

Псковская библиотека «Радуга» приглашает на встречу с автором медиапроектов о природе Зауралья

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...