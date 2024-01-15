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Общество

Великолучанам рассказали, чем занимались их «управляйки» в конце недели

Отчёт о работе управляющих компаний Великих Лук в конце прошлой недели представили местным жителям. Сообщение опубликовали в группе администрации Великих Лук.

О работе управляющих компаний Великих Лук рассказали местным жителям в городской администрации. Фото: ПАИ

Так, сотрудники УК «Центр города» в конце недели заделали окна в доме № 36 на проспекте Гагарина, отремонтировали люк выхода на чердак в доме № 55 и мусоропровод в первом подъезде дома № 15/2, а также спилили сломанную ветром часть дерева у дома № 69. На улице Вокзальной, 36 коммунальщики отремонтировали оконные рамы в подъезде и остеклили четыре из них. Много работы было сделано и на улице Дьяконова, 10, где был проведён косметический ремонт первого и второго подъездов.

Сотрудники УК «Город на Ловати» откачали воду из подвального помещения на Октябрьском проспекте, 126, прочистили вентиляционные и дымовые каналы на улице Первомайской, 3, на проспекте Ленина, 48 и проспекте Гагарина, 63, а также отремонтировали металлическую коробку входной двери и тамбурную дверь на улице Зверева, 38.

Также продолжился косметический ремонт подъездов в доме № 55/7 на проспекте Ленина и на проспекте Гагарина, 73. В связи со сложными погодными условиями был продолжен развоз песко-соляной смеси по дворовым территориями.

В конце прошлой недели сотрудники УК «Заречный район» ремонтировали дверь в подвальное помещение на улице Ставского, 26, выполняли ремонт продуха в подвале на улице Сибирцева, 27, а также демонтировали почтовые полки на улице Малышева, 28 для их последующего ремонта. На улице Дружбы, д. 5, корп. 2 коммунальщики спили деревья на придомовой территории, отрегулировали доводчик в третьем подъезде дома № 2 на улице Мелиораторов и продолжили сезонные работы по обработке крылец подъездов и дворовых территорий песко-соляной смесью.

Также сотрудники УК «Заречный район» продолжили косметический ремонт в доме № 4 на улице Богдановской и на улице Ставского, 46/26.

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