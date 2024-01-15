О молодёжных мероприятиях Псковской области расскажут на выставке «Россия» в Москве

18:26, 15 января 2024, ПАИ

Презентация молодёжных мероприятий Псковской области пройдёт на стенде региона в рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве с 16 по 22 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Специалисты областного комитета по молодёжной политике расскажут о том, какие яркие события для молодёжи проходят в Псковской области – форумы, проекты и другие активности. Для гостей стенда проведут квиз «Псков молодой», а также организуют онлайн-викторину по местам притяжения молодёжи в Псковской области. Гости стенда смогут на практике познакомиться с псковскими настольными играми, такими как «Автостопом по Псковщине», «Псковская летопись», «Псковское домино», «Путешествие по древней земле», «Регион добра».

Ранее с памятниками архитектуры Псковской земли гостей выставки «Россия» знакомил региональный комитет по охране объектов культурного наследия, следом эстафету примет Псковский государственный университет с программой на тему Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все регионы России представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

Также 20 декабря 2023 года на выставке прошёл День Псковской области. О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.