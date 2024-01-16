Дроны и квадрокоптеры передали псковские таможенники на нужды СВО

14:16, 16 января 2024, ПАИ

Дроны, квадрокоптеры, электрооборудование и прочие товарные посылки передали сотрудники Псковской таможни для обеспечения нужд специальной военной операции (СВО), сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В ведомстве отметили, что начиная с ноября 2022 года таможенные органы Северо-Запада передали территориальным подразделениям Минобороны и МЧС России 335 партий товаров на общую сумму свыше 39,5 миллиона рублей.

Псковская таможня в свою очередь отправила дроны, квадрокоптеры, трансформаторы, воздушные компрессоры, гидравлические тележки, лесоматериалы, строительные леса из железа, моторное масло для автомобилей, строительные инструменты, сети, аккумуляторные батареи, разнообразные строительные материалы и электрооборудование.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2023 года сотрудники Псковской таможни передали для нужд СВО 16 квадрокоптеров, 23 кубометра пиломатериалов и другие стройматериалы.