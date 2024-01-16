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Общество

Портал Муниципалитеты.рф  будет полезен для развития МСУ – Елена Тимашова

Портал Муниципалитеты.рф будет полезен для муниципальных служащих, в том числе для повышения их квалификации, уверена начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

Елена Тимашова считает, что портал Муниципалитеты.рф будет полезен для развития МСУ. Фото: ПАИ

«На едином цифровом портале будет удобно смотреть всю правовую базу, нормативно-правовые акты. Здесь же представители муниципалитетов имеют возможность ознакомиться с наиболее успешными реализованными проектами, которые можно взять за основу, чтобы не выдумывать нового. Это очень удобно, особенно для небольших населенных пунктов, где не всегда есть специалисты, обладающие всеми компетенциями для создания подобного проекта», — сказала Елена Тимашова.

«На цифровом портале есть информация, необходимая для подготовки квалифицированных специалистов или повышения квалификации муниципальных служащих. Здесь представлен перечень учебных заведений, который ведет подготовку и переподготовку по направлениям, которые наиболее востребованы на местах», – обратила внимание эксперт.

Портал Муниципалитеты.рф был представлен накануне на форуме «Малая Родина – сила России», он создан как единая информационная платформа для муниципальных служащих страны.

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