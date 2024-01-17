В Великих Луках отметили 81-ю годовщину освобождения города

19:37, 17 января 2024, ПАИ

81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Великих Луках сегодня, 17 января, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Почтить память воинов-освободителей у Вечного огня собрались представители областных и городских властей и патриотических движений, общественники и горожане.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к жителям обратилась его первый заместитель Вера Емельянова.

Собравшиеся возложили к Вечному огню цветы. В этот же день цветы и венки были возложены к стеле «Город воинской славы», к могиле Александра Матросова и другим памятным местам. День завершился праздничным концертом, который состоялся в Великолукском драматическом театре.

Напомним, наступательная операция по освобождению Великих Лук началась 24 ноября 1942 года и продлилась почти два месяца. Она проводилась силами 3-й ударной армии, частью сил 43-й армии и других соединений и частей из состава Калининского фронта и резерва Ставки. В общей системе стратегических действий, проводимых на западном и северо-западном направлениях, Великолукская операция сыграла большую роль. С ликвидацией великолукского плацдарма утратили своё значение Демянский и Ржевско-Вяземский выступы. 17 января 1943 года после тяжёлых боев остатки семитысячного вражеского гарнизона были окончательно уничтожены.

Ранее великолучан с памятной датой поздравил глава региона Михаил Ведерников.